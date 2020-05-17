Невзирая на прочность: как военные инженеры совершают подрывы сейсмоустойчивых зданий

К недостроенным жилым домам на Курилах опасно приближаться - еще на этапах возведения многие из них пережили землетрясения. Российские военные инженеры занимаются на данной территории ликвидацией брошенных построек.

Бывший научный сотрудник ЦНИИИ ИВ имени Д.М. Карбышева МО РФ Павел Морозов рассказал команде программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», насколько сложна для военнослужащих работа по ликвидации сейсмоустойчивых конструкций, подготовленных специально для стойкости перед землетрясениями.

Морозов отмечает, что любое задание по подрыву всегда выполняется инженерными войсками с ювелирной точностью: на Курилах было необходимо ликвидировать постройки, расположенные в непосредственной близости от жилых обитаемых домов и объектов инфраструктуры острова. По его словам, при обрушении постройки не пострадали даже стекла в расположенной рядом военной казарме, не говоря уже о здании в целом.

«Приходилось очень тщательно проектировать взрыв этих зданий. Будь такая же коробка по площади, но высотой в разы больше, это было бы полегче», - поделился специалист.

Выражение «жить, как на вулкане», для местных - не просто фигура речи; здесь 20 вулканов, 9 из них - действующие. Все здания - в сейсмоустойчивом исполнении, поэтому подготовительные работы военных инженеров были очень тщательными и объемными, им приходилось бурить, подрезать стены и сваи.

В целом, технология подрыва здания везде одинакова: объект оплетают рядами глухих отверстий, в каждое закладывают взрывчатку, по несколько сотен граммов; затем заливают пустоты монтажной пеной и закрепляют детонаторы, вяжут взрывные цепи. И взрывают. Главная тонкость состоит в том, чтобы точно просчитать количество взрывчатки: ошибка приведет к излишне сильному взрыву, который повредит соседние строения, либо наоборот, объект устоить и разрушится частично, если взрывчатки окажется недостаточно.

«Здесь нельзя даже забуриться было в сваи, поэтому приходилось вырезать часть, вырезать арматуру и туда уже потом дальше забуриваться. Это был бетон из местного песка, в нем были металлические включения, поэтому он очень тяжело бурился, а также было очень сильное армирование», - рассказал Морозов.

Но военных инженеров это не останавливало, и очередной дом аккуратно разваливался на части.

Ранее глава инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о работе военнослужащих по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов военных времен. По его словам, в данном направлении работает более 300 групп специалистов ежегодно.