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«От имени всех жителей»: мэр сербского Ужице поблагодарил специалистов из РФ за помощь городу

Вадим Синицын
12:00 01.05.2020
Градоначальник отметил, что ситуация в городе после работы специалистов из России стала удовлетворительной.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Специалисты РХБЗ Минобороны России завершили обработку медицинских учреждений на юго-западе Сербии. За прошедшие трое суток они обработали семь объектов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Мэр города Ужице Тихомир Петкович обратился к российским военным со словами благодарности. Градоначальник отметил, что ситуация в городе после работы специалистов из России стала удовлетворительной.

«Очень рад от имени всех жителей города Ужице поблагодарить российских военнослужащих, во главе с генерал-майором Чернышовым, проводивших дезинфекцию в городе Ужице, совместно с сербскими коллегами. Они выполнили задачи, от которых зависит здоровье населения города и, прежде всего, сотрудников медицинских учреждений», - сказал Петкович.

Мэр подчеркнул, что приезд российских специалистов является еще одним неоспоримым доказательством сотрудничества РФ и Сербии, которое развивается на пользу народов обеих стран. В заключение Петкович напомнил, что сербский Ужице и российский Курск являются городами-побратимами.

Ранее российских военных, дислоцированных неподалеку от Ужице, поблагодарил режиссер Эмир Кустурица. В благодарность за их работу режиссер пригласил гостей из России на экскурсию в свою знаменитую этнодеревню Дрвенград и лично провел ее.

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