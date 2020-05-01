Теория и практика: военные врачи из РФ помогли медикам в сербском Младеноваце

Российские военные медики посетили специальный медицинский центр в сербском городе Младеновац, созданный на базе пансионата для реабилитации больных с кардиологическими заболеваниями. Сейчас в этом центре на лечении находятся около 100 пациентов с COVID-19.

Врачи из России ознакомились с санитарной обстановкой и провели совместный обход пациентов. Также специалисты изучили тактику ведения пациентов и дали сербским коллегам советы и рекомендации.

Сводные российско-сербские расчеты РХБЗ продолжили работу по дезинфекции. За сутки были обработаны 24 объекта в городах Пожега, Байна-Башта, Власотнице и Долевац. Всего за время работы в Сербии российские специалисты приняли участие в мероприятиях на 135 объектах в 30 городах республики.

Обработано около 300 зданий общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров. Военные медики из России провели осмотр и приняли участие в лечении более 757 пациентов, больных COVID-19.