Ударными темпами: военные завершают строительство медцентра под Хабаровском
Командующий войсками ВВО Геннадий Жидко проверил ход строительства медицинского центра в Хабаровском крае.
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В Хабаровском крае завершается строительство многофункционального медицинского центра, который возводит Минобороны.
Лечебное учреждение будет рассчитано на 200 мест. Госпиталь строят специалисты главного военного строительного управления. Сроки возведения сжаты, работа идет в круглосуточном режиме.
По поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Министерство обороны РФ возводит 16 модульных госпиталей по всей стране. После завершения всех работ медицинскую помощь в инфекционных центрах смогут получать как военнослужащие, так и гражданское население.