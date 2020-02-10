Полководцы Победы: Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии советских военачальников

На интернет-портале Министерства обороны России обнародованы уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».

Подборка фотографий, многие из которых впервые публикуются в открытом доступе, посвящена советским военачальникам, которые 75 лет назад со своими армиями и фронтами освобождали Европу от немецко-фашистских захватчиков.

«С 5 по 7 апреля очень активно, творчески прошли совещание и командная игра на картах и макете Берлина. Участниками этой игры были командиры, начальники штабов армий, члены Военных советов армий, начальник управления фронта, командующие артиллерией армий и фронта, командиры всех отдельных корпусов и начальники родов войск фронта», - стоит подпись Жукова к одному из снимков.

Снимки рассказывают о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов.

© commanders.mil.ru

Благодаря фотографиям можно увидеть и реакцию европейцев на советских солдат. Видны их дружелюбие, открытость, искренняя благодарность за предоставленную свободу, добытую в жестоких боях.

© commanders.mil.ru

Из опубликованных снимков, многие из которых хранились все эти годы в семейных архивах, можно понять, как военачальники общались со своими супругами, как выглядели в домашней обстановке, как отмечали Победу и проводили время на отдыхе.

Проект создан ведущей телеканала «Звезда» Ириной Лосик при участии «Фонда памяти полководцев Победы».