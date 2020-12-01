Бой коронавирусу: специалисты РХБЗ обработали десятки школ на Урале

На Урале к борьбе с коронавирусом подключили военнослужащих Центрального военного округа. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию школ.

Отдельные расчеты, задействованные в работе, ранее участвовали в мероприятиях по дезинфекции социальных учреждений в Италии и Сербии в составе сводного отряда Минобороны.

Накануне, 30 ноября, сообщалось, что в Курганской области военные врачи оптимизировали лечение больных коронавирусом. Специалисты Минобороны России помогают своим гражданским коллегам из четырех больниц в районных центрах.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале массовой вакцинации от коронавируса в ВС РФ.