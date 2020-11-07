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Летающий буксир и «вражеские» беспилотники: на Тихоокеанском флоте прошли учения по уничтожению БПЛА

Денис Ивлев
09:30 07.11.2020
Для стрелков огонь по малоразмерным подвижным воздушным целям - задача новая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во Владивостоке прошли учения охраны береговых войск Тихоокеанского флота. Военнослужащие отработали навыки по обнаружению и уничтожению беспилотников.

В небе замечен неопознанный летательный аппарат, вероятно разведывательный дрон условного противника. Взводу охраны береговых войск Тихоокеанского флота поступает команда уничтожить цель.

«Стрелки открыли огонь по воздуху. Им нужно сбить вражеский беспилотник, который по легенде проник на территорию воинской части. Цель совсем не простая. Огонь приходится вести против солнца, да и расстояние внушительное - примерно 400 метров», - рассказал корреспондент Денис Ивлев.

Объект постоянно перемещается. Но профессионалам это не мешает. Через несколько секунд метким попаданием дрон-разведчик уничтожен.

Некоторые мишени выполнены из пенопласта и имитируют очертания и размеры реальных квадрокоптеров. В качестве цели используют также отработанные корпуса уже списанной малой летательной техники. Макеты, по которым ведут огонь, подвешивают на летающий буксир - шестивинтовой беспилотник, который разработал и собрал из готовых комплектующих офицер Тихоокеанского флота Константин Пичулин.

«Задача по борьбе с дронами сейчас актуальна, так как любой желающий может купить дрон, навесить туда взрывчатку, например, и доставить куда угодно. При этом находясь за десятки километров от объекта», - рассказал начальник службы беспилотных летательных аппаратов ТОФ, капитан 2-го ранга Константин Пичулин.

Для стрелков огонь по малоразмерным подвижным воздушным целям - задача новая. Но, учитывая, что беспилотники сегодня есть в открытой продаже, а «глушилки», способные блокировать такие аппараты, есть не в каждой воинской части - навык просто необходимый.

«Экспериментальные стрельбы впервые. Считаю, что отделение с задачей справилось», - рассказал командир взвода охраны, старший лейтенант Дмитрий Матросов.

Этот опыт рассмотрят в Главном управлении боевой подготовки Вооруженных Сил России. И, возможно, уже в ближайшее время стрельба по таким воздушным мишеням станет обязательным упражнением при подготовке стрелков.

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