Сотни пациентов и тысячи анализов: в Абхазии российские военные медики продолжают помогать больным COVID-19

В Абхазии российские военные медики продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Начиная с 20 октября военные специалисты Южного военного округа приняли более 100 пациентов, из которых 17 человек после успешного лечения были выписаны. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум, лечение проходят 58 граждан Абхазии с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Пациентов в госпиталь привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Также российскими военными медиками дополнительно было проведено более 1,5 тысячи исследований по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики для доведения информации гражданам.

Для работы в мобильном многопрофильном госпитале в Абхазии личный состав одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум.