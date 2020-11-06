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Воспитанницы Пансиона МО РФ запустили онлайн-акцию в поддержку военных медиков

Иван Линдеманн
08:56 06.11.2020
Воспитанницы Пансиона выразили надежду, что к онлайн-акции #Спасибодокторам присоединятся все учащиеся суворовских, нахимовских училищ, военных институтов и университетов Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Воспитанницы Пансиона министерства обороны России запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам со словами благодарности военным медикам, которые оказывают помощь больным  коронавирусом.

Видеоролик опубликован на официальной странице Минобороны в YouTube. В его основу легли кадры самоотверженной работы военных медиков по оказанию помощи людям в российских городах и за рубежом.

«В Новосибирске и Омске, Оренбурге, в Дагестане и Южной Осетии, в Италии и Сербии, и многих других городах, где министерством обороны были развернуты многофункциональные медицинские центры, полевые и мобильные госпитали», - говорится в сообщении МО.

Отмечается, что среди врачей, работающих в ковидных госпиталях, есть родные и близкие воспитанниц Пансионата.

«Медицинские работники Минобороны России сегодня продолжают делать все возможное, чтобы оказать необходимую квалифицированную медицинскую помощь, передают опыт своим коллегам в регионах», - заявили в МО.

Воспитанницы Пансиона выразили надежду, что к онлайн-акции #Спасибодокторам присоединятся все учащиеся суворовских, нахимовских училищ, военных институтов и университетов Минобороны.

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