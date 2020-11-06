Десять секунд на поражение мишени: в Хабаровском крае мотострелки приступили к сдаче экзаменов

В Хабаровском крае сегодня, 6 ноября, сдают экзамены мотострелки. Курсантам нужно показать все, чему они научились за пять месяцев. На полигоне Анастасьевский им предстоит поразить три мишени.

Первая мишень – это БМП условного противника. На ее поражение дается 15 бронебойных трассирующих снарядов, которые будут выпущены из 30-миллиметровой автоматической пушки. На первый выстрел дается всего 10 секунд после пересечения рубежа открытия огня.

После этого поднимаются две другие мишени – это БЗО (безоткатное орудие) и РПГ условного противника. Их поражают из пулемета. На это отводится 35 боеприпасов.

«Сегодня идет снег, поле с мишенями окутано дымкой. Но несмотря на это, наводчики-операторы находят свои цели даже в такой сложной обстановке», - рассказала Мария Герман.

Более сотни курсантов сдают экзамены. Уже есть предварительные результаты - мишени поражаются хорошо.

Сегодня разведчики-снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали тактику действий в группах с использованием современных маскировочных комплектов «леший» и «кикимора».

Военнослужащие собирают себе маскировку из подручных материалов. Стрелки «украшают» специальный маскхалат ветками и листьями, чтобы полностью слиться с местностью. Сегодня перед ними была поставлена задача - пробраться незамеченными в тыл условного противника, поразить живую силу и бронетехнику.