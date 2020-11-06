Воспитанницы Пансиона МО РФ запустили онлайн-акцию в поддержку борющихся с COVID-19 военных медиков

Воспитанницы Пансиона Минобороны запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам со словами благодарности и поддержки военным медикам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета «Красная Звезда».

В основу видеоролика, размещенного на ресурсах оборонного ведомства в сети Интернет, легли кадры самоотверженной работы военных медиков по оказанию помощи людям в российских регионах и за рубежом, где МО РФ были развернуты многофункциональные медицинские центры, полевые и мобильные госпитали.

Медицинские работники Минобороны России сегодня продолжают делать все возможное, чтобы оказать необходимую квалифицированную медицинскую помощь, передают опыт своим коллегам в регионах. Именно к ним со словами поддержки и благодарности обращаются юные воспитанницы Пансиона Минобороны.

Среди «героев в белых халатах» на передовой борьбы с коронавирусом находятся родные и близкие воспитанниц Пансиона, с которыми они сегодня не имеют возможности увидеться и поблагодарить. И от того каждое слово, произнесенное воспитанницами в видеоролике, приобретает особый смысл.

Воспитанницы Пансиона надеются и уверены, что добрых слов благодарности и поддержки всем медицинским работникам в их самоотверженном и героическом труде станет больше и к акции #Спасибодокторам присоединятся все молодые люди и девушки из суворовских, нахимовских училищ, военных институтов и университетов Минобороны.