Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной известного российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Михайловича Жванецкого, народного артиста, талантливого писателя, телеведущего и актера», - сказал министр.

Глава военного ведомства отметил, что Жванецкий принадлежал к блистательной плеяде деятелей отечественного искусства, которого ценили коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство, за открытость и неподражаемое чувство юмора.

Шойгу добавил, что смерть артиста - большая утрата для всех. По словам министра, светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто любил и ценил его щедрый и самобытный талант.

О смерти Жванецкого стало известно ранее в пятницу, 6 ноября. В начале октября сообщалось, что сатирик решил уйти со сцены.