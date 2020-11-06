Захват пленных и добыча ценных сведений: в Кузбассе прошли учения разведчиков
Разведчики 41-й общевойсковой армии ЦВО отметили свой профессиональный праздник на учениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В Кемеровской области прошли учения разведчиков Центрального военного округа. Военнослужащим поставили задачу уничтожить лагерь подготовки диверсантов и полевой узел связи.
Участники спецоперации организовали засаду на колонну техники. Им удалось захватить ценных пленников, а также секретные документы. После этого разведка передала координаты лагеря и узла связи для нанесения авиаудара.
Также во время тренировки бойцы прошли 500-метровую психологическую полосу препятствий.