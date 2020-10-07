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Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»

Андрей Аркадьев
10:45 07.10.2020
Ракета поразила мишень в Баренцевом море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Корабль выполнил стрельбу из Белого моря на дальность 440 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот пуск можно считать большим событием для всей страны.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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