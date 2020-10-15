Учебный центр ВМФ подготовил около 600 морпехов для групп антитеррора на кораблях

В период с ноября по декабрь 2020 года учебный центр Морской пехоты (структурно входит в Объединенный учебный центр ВМФ России) в Санкт- Петербурге подготовил около 600 морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов ВМФ России, выполняющих задачи боевой службы в дальней морской и океанской зоне. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Для подготовки морских пехотинцев к длительному несению службы в составе антитеррористических групп на кораблях, выполняющих задачу военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана, разработана и внедрена специальная программа обучения, которая включает в себя: изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана, изучение Международного Морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий в составе досмотровых групп и отработку способов высадки на суда, при решении задач антипиратского характера. Морские пехотинцы, также, проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия, как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов», - говорится в сообщении.

В соответствии с указанием Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, в процесс обучения морских пехотинцев внедрен опыт, полученный в ходе действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

Морские пехотинцы, прибывшие в Объединенный Учебный центр ВМФ России с Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приобретают практические знания такого уровня, который позволяет им на палубах кораблей не чувствовать себя новичками. Программа подготовки включает в себя накопленный практический опыт, так как уже на протяжении ряда лет, военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования. Все морские пехотинцы являются военнослужащими контрактной службы.