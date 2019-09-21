В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных
Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.
© Фото: Минобороны России
Командование 201-й военной базы совместно с правоохранительными органами города Бохтар в Таджикистане проводит проверку по факту получения травм двумя российскими военнослужащими по контракту, сообщили «Звезде» в пресс-службе ЦВО.
«По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя», - отметили в ЦВО.
Военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.