Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся из дальнего похода в главную базу Черноморского флота в Севастополе.

Несколько месяцев моряки выполняли задачи в Атлантическом океане и в Средиземном море, в том числе и у берегов Сирии, где в настоящее время базируется постоянная группировка ВМФ РФ.

На берегу членов экипажа встречал командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов, а также их семьи и сослуживцы.

Головной корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до четырехсот километров, а наземные - до двух тысяч километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра сто миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.