Российские водолазы установили личный рекорд на этапе конкурса «Глубина»

Водолазы прошли тяжелейшие испытания в Персидском заливе. В рамках конкурса «Глубина» там состоялся этап под названием «Весы».

На глубине почти 8 метров военнослужащим предстояло пройти по дну около 12 метров и перенести 300 килограммов груза. Несмотря на небольшое расстояние, испытание потребовало от участников приложить максимум сил. Весь процесс погружения контролировался на суше. На специальном посту командир следит за подачей воздуха и даже держит связь с водолазами.

Помимо тяжелой атлетики на дне, участники конкурса продемонстрировали свои навыки в оказании помощи на море. Российские водолазы установили личный рекорд. На экстренную эвакуацию человека нашим военнослужащим понадобилось менее минуты.

Всего в рамках конкурса «Глубина» пройдет семь этапов. В соревнованиях участвуют команды из России, Венесуэлы, Ирана, Китая, Сирии и ЮАР. В составе каждой из них - восемь участников. Победителей определят по наибольшей сумме баллов, набранных во всех этапах.