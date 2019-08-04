Япония в будущем может принять участие в АрМИ

В Японии не исключают участия страны в Армейских международных играх. Об этом рассказал полковник Мотохико Накамура, который посетил конкурс «Суворовский натиск» в качестве наблюдателя.

«Насчет участия сказать определенного ничего пока нельзя, но именно для этого я в эти дни и нахожусь здесь, на Армейских международных играх, чтобы все увидеть, проанализировать, на основании чего наша страна будет думать и, возможно, примет решение», - приводит слова Накамуры сайт Минобороны РФ.

Японский офицер также отметил, что АрМИ дают возможность обмена опытом армиям разных стран мира. По словам Накамуры, такие соревнования позволяют военнослужащим совершенствоваться не только в плане умений и навыков, но и в налаживании дружеских связей.

Конкурс «Суворовский натиск» проходит в учебном центре Корла в Китае. В нем принимают участие команды России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы.