На глубине и в темноте: водолазы из России готовятся к этапу АрМИ-2019 в Иране

В Иране проходит один из этапов Армейских международных игр - 2019. Там все готово к проведению конкурса «Глубина».

Он представляет собой водолазное многоборье, в программе которого полоса препятствий, спасение утопающего и даже подводные сварочные работы. Участниками состязания станут команды из шести стран.

Россияне оттачивали свои навыки в процессе подготовки, не только стараясь выполнять задания как можно быстрее, но даже с завязанными глазами. Тренировки команды из России продолжаются до сих пор.

На глубине пяти-восьми метров водолазы должны распилить деревянный брусок и разрезать железные прутья в кратчайшие сроки. Все команды наблюдают друг за другом и подмечают, кто каких специалистов привез.

Напомним, АрМИ-2019 стартовали в субботу, 3 августа, на территории десяти государств мира. В них примут участие 223 команды из 39 стран: России, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Монголии и других. Соревнования пройдут с 3 по 17 августа, и в общей сложности за это время состоится 31 конкурс.