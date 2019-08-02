АрМИ-2019 в Монголии: как проходят тренировки конкурса конных подразделений «Конный марафон»

В Монголии уже завтра стартует конкурс конных подразделений в рамках АрМИ-2019 «Конный марафон». Сегодня там проходят последние приготовления.

В рамках конкурса военнослужащим из России, Монголии, Казахстана и Киргизии совершат многокилометровый марш, преодолеют водные преграды и минные заграждения верхом на лошадях, а также посоревнуются в стрельбе из штатного оружия.

Лучший стрелок определится и в конкурсе «Морской десант», который пройдет на побережье Балтийского моря, в Калининградской области.

До официального старта игр военнослужащие тренируются проходить «Тропу выживания» - один из самых сложных этапов, на котором военнослужащим предстоит преодолеть свыше двадцати препятствий.

«Морской десант» стартует уже завтра, 3 августа. В нем примут участие команды из России, Китая, Венесуэлы и Ирана.