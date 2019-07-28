Тожественный строй кораблей: как прошел парад ко Дню ВМФ во Владивостоке

Динамический показ кораблей и военно-морской праздник прошли во Владивостоке в День ВМФ.

В торжественных мероприятиях в Амурском заливе приняли участие боевые суда основных классов – флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», эскадренный миноносец «Быстрый» и многие другие.

Были и иностранные суда - это филиппинский корабль «Куанг Чунг» и вьетнамский «Давао-дель-Сур».

Руководил парадом контр-адмирал Владимир Якушев.

После парада кораблей и подлодок начался военно-спортивный праздник.

Самыми зрелищными эпизодами стали высадка на плав бронетранспортеров БТР-82А с двух больших десантных кораблей «Пересвет» и «Адмирал Невельской» и защита важного блокпоста.