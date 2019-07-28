В параде во Владивостоке впервые приняли участие корабли ВМС Вьетнама и Филиппин

В параде в честь Дня Военно-морского флота, который прошел во Владивостоке утром 28 июля, впервые приняли участие корабли ВМС Вьетнама и Филиппин.

Почетное центральное место на празднике получили вьетнамский фрегат «Куанг Чунг» и филиппинский десантный вертолетоносец корабль-док «Давао-дель-Сур».

Командовал морским парадом во Владивостоке контр-адмирал Владимир Якушев.

Всего в параде на Дальнем Востоке приняли участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения и свыше двух тысяч военнослужащих. Среди них - крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый» и корвет «Совершенный».

Кроме того, были задействованы военная техника береговых войск и летательные аппараты морской авиации.