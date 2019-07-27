Демонстрация военной силы: кадры генеральной репетиции ко Дню ВМФ во Владивостоке

Генеральная репетиция празднования Дня Военно-морского флота прошла во Владивостоке. Культурно-историческую программу все задействованные в торжественном мероприятии отработали в Амурском заливе.

Посмотреть репетицию парада пришли многие местные жители.

В парадном строю можно было наблюдать крейсер «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», эсминец «Быстрый», корабли «Прибалтика», «Кореец», катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-325», подводную лодку «Б-394», а также корвет «Громкий», Андреевский флаг над которым подняли всего полгода назад.

Тем не менее, «Громкий» уже успел выполнить стрельбы из всего вооружения, которое есть на борту корабля. В составе Тихоокеанского флота имеются два корвета, еще два – строят. Один из них в ближайшее время спустят на воду.

Парад традиционно проводится в последнее воскресенье июля. В этом году праздник будет отмечаться 28 июля. Завершатся праздничные мероприятия салютом в честь Дня Военно-морского флота России.