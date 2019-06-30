Как по линейке: танк пушкой нарисовал звезду на «Армии-2019»

Удивительные возможности российских танков продемонстрировали посетителям форума «Армия-2019» в подмосковном Алабино. Военнослужащие доказали, что боевые машины способны не только на ведение боя, но и на более мирные действия, например, рисование.

Для демонстрации точности в центре площадки был установлен мольберт, а к танковой пушке прикреплен маркер. Используя систему управления огнем, а именно - стабилизатор пушки, механик-водитель сумел нарисовать ровную геометрическую фигуру - звезду.

Кроме того, на форуме были продемонстрированы и другие «таланты» танков. Среди них – танцы и искусное нарезание фруктов.