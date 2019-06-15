Военные врачи РФ оказали помощь сирийцам в Дэйр-Эз-Зоре

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2138 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3427,3 тонны», - сообщил Купчишин.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

«В населенном пункте Сальхиях провинции Дэйр-Эз-Зор российскими военными медицинскими специалистами оказана помощь шести сирийским гражданам, в том числе двум детям», - добавил он.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Касталь-Эль-Бордж (дважды), Кара-Джагез, Сафсафа, Бшарфа, Сараф, Раша и Акч-Баер, провинции Латакия, Хама и Хуайз провинции Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.