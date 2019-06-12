Всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль» открылся на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища. Он проходит в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019». На торжественном открытии конкурса с напутственными словами выступил начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

По словам генерала, «Дорожный патруль» - это даже не всеармейские, а всероссийские соревнования. Наряду с командами военных округов, Северного флота, 100-й ВАИ принимают команды МВД России, Росгвардии, спецслужб. В этом году были впервые добавлены состязания «конкурс капитанов» и «экстренный разворот торможения».

После торжественного митинга зрителям представили показательные выступления команд военных автомобильных инспекций военных округов: «автомобильный вальс» на автомобилях ВАИ, отражение нападения диверсионных и террористических групп на колонну. Выступила пилотажная группа «Каскад» с арсеналом трюков, среди которых мотоэскорт, встречный разъезд, езда на двух колесах. Росгвардия представила приемы контраварийного вождения.

Для гостей и зрителей была открыта ретро-выставка автомобильной техники ВАИ Минобороны РФ и гоночных машин автоклуба Ногинска «АЙ ЭР С».

Участники соревновались в экстремальном вождении автомобиля с «полицейского разворота», вождении по ограниченным проездам и скоростном прохождении элемента «змейка», а также в знании ПДД.

Победители и призеры всеармейского этапа соревнований «Дорожный патруль» примут участие в международном конкурсе. Он пройдет впервые в Иране в августе.