Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 самолетов ВВС США и Швеции над Балтикой

«Звезда» публикует кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского и шведского самолетов-разведчиков над Балтийским морем 10 июня.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим». Су-27 сопроводил иностранные самолеты, не допуская нарушения границы России.

Как сообщили в Минобороны РФ, полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.