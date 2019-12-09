Доблесть, отвага и честность: истории подвигов Героев Отечества

Девятого декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник учредили в 2007 году, но традиция торжества начинается еще со времен Екатерины II. «Звезда» поговорила с Героями страны об их службе и ежедневном подвиге.

На танковом тренажере лейтенант Осман Мамутов обучает личный состав, хотя признается, порой и сам учится у старших товарищей. Молодой офицер всего три месяца служит в уральской танковой дивизии, но за это время успел завоевать уважение у сослуживцев. Месяц назад Мамутов стал свидетелем жуткой аварии, в которой загорелась одна из машин. И пока остальные очевидцы ждали МЧС, Мамутов ринулся спасать пострадавших.

11-летний мальчик оказался единственным выжившим в том страшном пожаре. Лейтенанта наградили медалью «За спасение погибавших». Но в своих действиях геройства он не видит.

Полковник Владимир Селиверстов свой богатый боевой опыт передает уже не первому курсу будущих офицеров. Курсанты рязанского училища ВДВ внимательно слушают.

Селиверстов не раз рисковал жизнью, в том числе во время антитеррористических операций на Северном Кавказе. За это он и получил звание Героя России. Признается, что ровнялся, как и многие, на образы доблестных офицеров из советской киноклассики. Лучшим примером всегда считал главного героя фильма «Офицеры».

«Был приглашен на один из Парадов Победы и оказался рядом с великим актером Василием Лановым. Я у него спросил: дядя Вась, а ведь я после вашего фильма в офицеры пошел, а он говорит - да знаешь вас сколько таких!» - вспоминает Селиверстов.

Генерал-полковник Виктор Бондарев, совсем в недавнем прошлом главнокомандующий Воздушно-космическими силами теперь - государственный деятель. Признается, что работа сенатора не менее ответственная. Заслуженный военный летчик золотую Звезду Героя России получил в 2000 году.

На счету Бондарева - сотни боевых вылетов, более трех тысяч часов общего налета, фигуры высшего пилотажа на разных типах самолетов и управление стратегическим ракетоносцем Ту-160 в небе над Красной площадью девятого мая.

Тщательной подготовке перед вылетом особое внимание уделяет и майор, командир вертолетного звена Вадим Вакуленко. За серию боевых операций в Сирии он был удостоен медали «За отвагу».