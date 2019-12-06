Подлодка «Петропавловск-Камчатский» поступит на флот в 2020 году

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.6 «Варшавянка» поступит на флот в 2020 году. Она была построена специально для Тихоокеанского флота.

Как сообщает командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, церемония подъема флага на подлодке состоялась 25 ноября. В этом же месяце на «Адмиралтейских верфях» заложили еще две подводные лодки проекта 636.6 под названием «Уфа» и «Магадан».

«Для ТОФ целевым назначением продолжается строительство шести больших дизельных подводных лодок проекта 636.6 – носителей крылатых ракет “Калибр-ПЛ”. Первая такая лодка – «Петропавловск-Камчатский», вторая – «Волхов» будет спущена на воду в декабре. На “Адмиралтейских верфях” заложены третья и четвертая субмарины этой серии», - сообщил Авакянц.

По его словам, планы по формированию в 2019 году на Тихоокеанском флоте более 10 экипажей новых надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота успешно реализуются.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении у них находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр».