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В МО РФ закрыли план по постоянному жилью для военнослужащих в 2019 году

Александр Пешков
14:47 27.12.2019
В текущем году жилье получили семь тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В 2019 году набраны хорошие темпы развития военной инфраструктуры в Арктике, закрыт план по предоставлению постоянного жилья для военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании российского военного ведомства.

«Многое сделали для обеспечения социальных гарантий военнослужащих. Закрыли план по постоянному жилью. В текущем году его получили 7 тысяч человек, 33 тысячам семей выделено служебное жилье. Выполнили поручение президента России по трудоустройству жен военнослужащих и предоставлению детям мест в детских садах и школах», - сказал Шойгу. 

Министр отметил, что большое внимание уделялось вопросам формирования профессиональной армии.

«Вывели систему высшего военного образования на объем подготовки, обеспечивающий потребность армии в квалифицированных кадрах. Завершили создание сети президентских кадетских училищ. Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», - сообщил Шойгу.

Министр также рассказал, что в течение года продолжалась реализация программы по восстановлению мирной жизни в Сирии и возвращению в страну беженцев.

Он также отметил, что приоритетом для российского военного ведомства остается патриотическое воспитание молодежи.

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