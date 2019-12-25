Шойгу: Минобороны направит агитпоезд в Калининград

Минобороны увеличит число агитпоездов, которые запустят ко Дню Победы, до шести. Об этом рассказал на заседании Общественного совета при Минобороны Сергей Шойгу.

«У нас в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда «Эшелон Победы». Но уверен решение будет найдено, сейчас рассматриваются варианты» - отметил министр обороны.

Глава военного ведомства добавил, что на поездах будет выставляться техника и музейные экспозиции.