Шойгу: Минобороны направит агитпоезд в Калининград
В настоящее время в ведомстве решается вопрос прохода «Эшелона Победы» до Калининграда по территорий других стран.
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Минобороны увеличит число агитпоездов, которые запустят ко Дню Победы, до шести. Об этом рассказал на заседании Общественного совета при Минобороны Сергей Шойгу.
«У нас в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда «Эшелон Победы». Но уверен решение будет найдено, сейчас рассматриваются варианты» - отметил министр обороны.
Глава военного ведомства добавил, что на поездах будет выставляться техника и музейные экспозиции.