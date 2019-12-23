Командующий Балтфлотом заявил о возросшей активности разведки НАТО у границ РФ

Средства объективного контроля отслеживают военную деятельность стран НАТО на всех ее этапах. В этом заверил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

По его словам, в 2019 году страны НАТО провели три масштабных учения - «Baltops-2019», «Baltic Protector-2019» и «Northern Coasts-2019» в акватории Балтийского моря, а также крупные военные маневры на территории Польши, Литвы и Эстонии. Всего у границ России в течение года прошли около 300 военных учений различного уровня.

Носатов подчеркнул, что разведывательные суда Запада нередко оказывались у районов боевой подготовки флота РФ. Кроме того, увеличилось и число полетов самолетов-разведчиков вдоль морских и сухопутных границ. Тем не менее, любые действия со стороны стран НАТО не остаются без внимания и реакции сил Балтийского флота, заявил командующий.