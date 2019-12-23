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Новое подразделение мотострелков Балтфлота появится под Калининградом

Наталья Вальханская
01:00 23.12.2019
Командующий Балтийским флотом подчеркнул, что военнослужащих в 2020 году ждут новые масштабные задачи.
Новое подразделение мотострелков Балтфлота появится под Калининградом
© Фото: Минобороны РФ

В новом году Балтийский флот ждут новые масштабные задачи. По словам командующего адмирала Александра Носатова, намечены более десяти дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов, участие надводных кораблей и судов в межфлотских и международных учениях.

«В следующем году будет сформировано еще одно мотострелковое соединение с местом дислокации в Калининградской области. Продолжится работа по перевооружению, модернизации имеющейся техники и поступление новой. В боевой состав флота, например, должен войти очередной малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". По-прежнему будем участвовать в Армейских играх, в обеспечении государственных испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России. Иными словами, делать все от нас зависящее для дальнейшего укрепления военно-морской мощи государства», - сказал адмирал.

В настоящее время вдали от родных берегов находятся шесть кораблей и судов Балтийского флота, четверо из них - сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», плавучая мастерская «ПМ-82», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» - выполняют задачи боевой службы в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, добавил командующий.

Завершается плавание учебного корабля «Перекоп». Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» в начале декабря покинуло Кронштадт для участия в кругосветной экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

Экспедиция организована по решению министра обороны и проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом. 28 января, в день открытия Антарктиды, экипаж судна «Адмирал Владимирский» совместно с экипажем судна Северного флота «Янтарь» и сотрудниками российской антарктической станции «Беллинсгаузен» будет участвовать в памятных мероприятиях на ледовом континенте. Домой судно должно вернуться в июне.

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