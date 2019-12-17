Несколько целей одной ракетой: как возросла мощь РВСН за 60 лет

Сегодня в России отмечают День ракетных войск стратегического назначения. РВСН стоит на страже национальных интересов уже 60 лет.

Военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Ракетные войска стратегического назначения являются одним из главных компонентов сил ядерного сдерживания и с каждым годом личный состав успешно совершенствует свою выучку и осваивает новую технику.

Например, новейший ракетный комплекс РС-24 «Ярс». Он способен нести сразу несколько боевых блоков, позволяя поразить множество целей при запуске всего одной ракеты. А разделяющаяся головная часть способна преодолеть современные и перспективные системы ПРО.

Новейшие «Ярсы» встают на боевое дежурство. Эти ракеты практически невозможно поразить во время полета, но и до пуска они находятся под надежной защитой: шахта способна выдержать прямое попадание авиабомбы.

Оружие ХХI века получил ракетный полк Козельской дивизии. Ракету с ядерным зарядом загрузили в шахтную пусковую установку. Кропотливая операция длилась несколько часов, чтобы в нужный момент ракета мгновенно отправилась к цели.

Соединения РВСН оснащают не только стационарными, но и мобильными комплексами. И каждое передвижение ракеты - это хорошо продуманная спецоперация. Боевое охранение способно отбить любую атаку

Перевооружение на «Ярсы» сейчас в самом разгаре. Они приходят на смену советским «Тополям». А уже в 2021 на боевое дежурство встанет перспективный ракетный комплекс «Сармат», значительно усилив мощь ядерного щита России.