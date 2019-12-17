Глава штаба РВСН России рассказал о предназначении ракеты «Ярс»

Начальник штаба Ракетных войск стратегического назначения РФ, генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов рассказал в эфире передачи «Между тем» о ракете комплекса «Ярс» и его передовых характеристиках. По его словам, данное вооружение обладает выдающимися возможностями по преодолению систем ПРО.

«Это абсолютно современная ракета, которая гарантированно решит те задачи, которые на нее возложены. Самое основное – она уверенно это сделает – преодолеет существующие и перспективные системы противоракетной обороны. В этом сомнений нет, она для этого и предназначена», - заявил Фазлетдинов.

Генерал-лейтенант также отметил современность и всего подвижного комплекса «Ярс». Как отметил начальник штаба РВСН, пусковые установки имеют повышенные маршевые и защитные характеристики.

Напомним, во вторник, 17 декабря, ракетные войска отметили 60 лет со дня основания. Целью РВСН РФ во все эти года было сдерживание, а не военные наступательные действия. В одном из своих интервью командующий ракетными войсками генерал-полковник Сергей Каракаев разъяснил это на примере российской ракеты пятого поколения «Ярс», чья боевая задача заключается в названии: ядерная ракета сдерживания.