В ВКС рассказали, сколько РФ требуется времени для принятия решения об ответном ядерном ударе

У высшего руководства России будет несколько десятков минут для того, чтобы принять решения о встречном ядерном ударе, если система предупреждения о ракетном нападении обнаружит летящую в сторону страны межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом заявил начальник штаба 15-й армии ВКС (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Он отметил, что подлетное время бывает разное, оно зависит от того откуда и куда направляется ракета.

«Эта цифра требует очень серьезного, мощного силы воли для принятия быстрого решения. Но, в целом, времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут - более десятков минут, так скажем», - рассказал Нестечук в интервью радио «Эхо Москвы».

Начальник штаба 15-й армии ВКС также рассказал, что в настоящее время завершены летные испытания спутника нового поколения «Глонасс-К», сообщает РИА Новости.