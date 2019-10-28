Под прикрытием российских ПВО: в Египте начались учения «Стрела Дружбы-2019»

Расчеты Южного военного округа участвуют в масштабных учениях России и Египта «Стрела Дружбы-2019». Военные двух стран будут отражать массированные налеты условного противника.

Для решения учебно-боевых задач на позиции уже выведены зенитные ракетные комплексы «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», а также зенитные самоходные установки ЗСУ-24-3 «Шилка» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». На вооружении египетской армии стоят экспортные модификации российских систем, в которых есть небольшие отличия от оригинальных версий.

Всего в учениях, которые проходят на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта, задействованы более сотни военнослужащих из Крыма, Астраханской области и Северной Осетии. Маневры пройдут до 7 ноября.