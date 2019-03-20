Вице-адмирал рассказал о создании военно-морского кластера в Кронштадте

Подготовка квалифицированных военных кадров для флота и развитие системы военного образования являются приоритетными задачами и для Главного командования ВМФ, так и для руководства Военно-морской академии, сказал начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» вице-адмирал Владимир Касатонов.

Сегодня система образования ВМФ работает слаженно и эффективно, обеспечивая профессиональную подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации военных кадров.

«Для Санкт-Петербурга - это комплексное развитие территории выдающегося в мировых масштабах исторического и архитектурного объекта города-крепости Кронштадта. Здесь создаются благоприятные условия максимально эффективного использования инфраструктуры «Парка Патриот» и конгрессно-выставочного центра для военно-патриотического воспитания молодежи и населения нашей страны», - пояснил Касатонов.

По его мнению, создание военно-морского кластера поспособствует развитию духовно-нравственного воспитания, в частности среди молодежи, курсантов и слушателей.

Интеграция образования и науки реализует установку на практико-ориентированное обучение «учиться для флота, учиться ради флота».

«В соответствии с замыслом создания учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте нами определены исходные данные для проектирования. Они разработаны с высокой степенью детализации до отдельных помещений каждой кафедры, научно-исследовательской лаборатории и других единичных структурных подразделений», - рассказал вице-адмирал.

В новом кластере предполагается наличие достойных бытовых и досуговых условий, возможность заниматься спортом всем категориям личного состава. Основные усилия направят на обеспечение современными учебно-действующими образцами вооружения, военной техники и тренажерными комплексами.

Комплексное развитие Военно-морской академии с учетом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте обеспечит улучшение системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ждут соответствующего эффекта.