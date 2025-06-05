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«Звезда» привезла гуманитарную помощь многодетным семьям из ЛНР

Гуманитарный груз собран в рамках проекта «Маленькая Россия». Его помогли доставить военнослужащие группировки войск «Запад».
Тимур Шерзад Андрей Вакула 2025-06-05 14:50:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Телеканал «Звезда» привез гуманитарную помощь для многодетных семей в отдаленные населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщает наш корреспондент Андрей Вакула.

До линии боевого соприкосновения отсюда всего несколько десятков километров. Постоянно летают вражеские дроны, но это не останавливает команду телеканала «Звезда». 

Подарки привезли вместе с бойцами группировки войск «Запад». В Москве собрали все самое нужное. Книги, игрушки, технику. Для малышей - детское питание, которое здесь не купить.

Населенные пункты здесь небольшие. Во многих даже магазина нет. Приходится далеко ездить. И это под постоянными обстрелами ВСУ. Боевики не жалеют ни детей, ни стариков.

Это проект «Маленькая Россия». Несколько лет назад его создала Екатерина Айберт, помощник президента медиахолдинга «Красная звезда». Коллектив поддержал. Весной ездили в курское приграничье и Брянскую область. А вот сейчас ЛНР. Будут и новые гуманитарные миссии.

Ранее сообщалось, что детям из Дома малютки в Брянской области доставили 100 килограммов гуманитарной помощи. Помогали собирать посылку сотрудники телеканала «Звезда».

#армия #Донбасс #ЛНР #гуманитарная помощь #Маленькая Россия
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