С Байконура стартовала ракета со спутником для Минобороны

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур», - заявили в ведомстве.

«Протон-М» стартовал в 3.20 по московскому времени, все предстартовые операции и сам пуск ракеты прошли в штатном режиме, подчеркнули в министерстве.

Через пять минут после старта ракета «Протон-М» с космическим аппаратом была принята на сопровождение наземными средствами ВКС РФ.

В 3.30 от третьей ступени «Протона-М» отделился разгонный блок «Бриз» с космическим аппаратом.

«Головная часть "Протона-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом, запущенным в интересах Минобороны РФ, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя», - рассказали в пресс-службе.

Ранее Минобороны публиковало кадры старта ракета-носителя «Протон-М» с другим российским военным спутником с Байконура.