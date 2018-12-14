Ракеты в шахты: «Ярсы» заступили на боевое дежурство под Калугой

Первый полк ракетных комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении, дислоцированном в Калужской области, заступил на боевое дежурство, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ноябре 2018 года закончено перевооружение первого полка соединения на новые комплексы, а также создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, а также модернизирована система охраны ракетных полков.

«В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования. На этой неделе полк заступил на боевое дежурство», - говорится в сообщении военного ведомства.

Козельское ракетное соединение - первое в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования. С 1982 года по настоящее время на вооружении соединения стоят ракеты УР-100НУ.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что на комплекс «Ярс» будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.