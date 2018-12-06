Командующий СФ рассказал об международном экологическом сотрудничестве в Арктике

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал об особом значении для России развития международного сотрудничества в Арктике. Об этом он сообщил, выступая на панельной сессии «Комплексное обеспечение безопасности полярного региона» в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

По его словам, военнослужащие-североморцы ежегодно принимают участие в международном учении «Баренц», в ходе которых успешно отрабатывается взаимодействие со спасателями Норвегии по поиску и спасанию терпящих бедствие на море, а также по ликвидации экологического ущерба в связи с загрязнением нефтью и нефтепродуктами.

Кроме того, адмирал отметил деятельность экологических отрядов флота по очистке арктических островов от технического мусора. Так, например, по его словам, начиная с 2015 года только с острова Котельный вывезено около трех тысяч тонн металлолома.

Ранее Минобороны неоднократно сообщало о деятельности экологических подразделений ВС РФ в Арктике.