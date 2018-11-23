Закон об электронном военном билете получил одобрение в Совфеде

Закон о введении персональной электронной карты в качестве документа воинского учета одобрил Совет Федерации.

Карта предназначена для граждан, подлежащих воинскому учету в Вооруженных Силах РФ.

Электронный носитель будет содержать фамилию, имя и отчество, дату рождения, информацию о месте жительства, образовании, месте работы, сведения о годности к военной службе по состоянию здоровья, наличии военно-учетных и гражданских специальностей, спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета, предусмотренные законом.

Персональная карта будет иметь высокую степень защиты информации.

Персональные электронные карты планируется выдавать посредством органов, осуществляющих воинский учет, гражданам с их согласия.

Ранее данный закон приняла Государственная дума РФ.