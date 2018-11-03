Военные шести стран штурмуют «боевиков» на Урале: яркие кадры с учений «Несокрушимое братство»

Миротворческие силы ОДКБ вступили в бой с «террористами» под Екатеринбургом, где проходят совместные учения «Нерушимое братство». По легенде учений, «боевики» организовали засаду, но в результате им самим пришлось отступать, когда на помощь патрульному взводу миротворцев пришли БТРы и ударные вертолеты, «террористы» были вынуждены укрыться в ближайшем здании.

После длительной перестрелки под прикрытием бронетехники спецназовцы пошли на штурм. Зачистка прошла успешно. Бойцы освободили всех заложников и вывели пленных «боевиков».

Это лишь один эпизод совместных учений миротворцев из шести стран. Еще были отработаны навыки предотвращения массовых беспорядков.

Действия военнослужащих высоко оценила делегация ООН. Ее представители отметили грамотное взаимодействие миротворческих сил с полицией и с экстренными службами.

В учениях «Нерушимое братство - 2018», которые проходят с 30 октября по 2 ноября под Екатеринбургом, задействованы воинские контингенты из шести стран-членов ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Россию на маневрах представляют военные ЦВО. Общая численность участников учений составляет почти 1,3 тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов авиации, в том числе БПЛА.