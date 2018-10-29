Военные убрали более 335 кубометров мусора при ликвидации последствий паводка на Кубани

Более 335 кубометров мусора убрано военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) в населенных пунктах, пострадавших в результате паводка, вызванного обильными осадками в Краснодарском крае, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«В Апшеронском районе военнослужащими соединения специального назначения ЮВО с улиц и домовладений убрали около 200 кубометров мусора, и очистили около 40 дворов, расположенных на 5 улицах в Хадыженске», - рассказал полковник.

В Туапсинском районе военнослужащие десантно-штурмового соединения вывезли более 135 кубометров грунта, убрали около 15 поваленных деревьев, а так же изменили русло реки Индюшка, для предотвращения размыва берега, расположенного близи домовладений.

«В течение дня в населенном пункте Индюк десантники оказали помощь жителям 14 домов», - добавил начальник пресс-службы ЮВО.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах Краснодарского края привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае.