«Танковая карусель» в темноте: в Чечне прошли масштабные ночные стрельбы

В учениях на полигоне Гвардеец были задействованы танки Т-72Б3. Огонь велся по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Метод «танковой карусели» подразумевает беспрерывное ведение огня с места при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту.

Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу второй занимает позицию для стрельбы с места.

При этом секторы стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.