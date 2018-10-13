Удар с ракетоносца: Ту-22М3 уничтожили лагерь «боевиков» в Киргизии

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22МЗ нанесли удар по лагерю «боевиков» в ходе учений ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По легенде учений, дислоцированные вблизи поселка Балыкчи базы террористов, а также движующиеся колонны боевиков обнаружил с воздуха экипаж самолет Су-24. Далее, самолет-разведчик передал информацию летчикам Ту-22, после чего они сбросили четыре осколочно-фугасные 250-килограммовые авиабомбы по целям.

Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.