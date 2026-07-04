Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению конфликта на Украине. Об этом Путин сообщил в ходе посещения одного из вспомогательных командных пунктов Объединенной группировки войск.

«Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это может нам понадобиться», - сказал российский лидер.

Также Путин назвал руководство киевского режима лицедеями. По словам российского лидера, «бравурные заявления» главы киевского режима об успехах ВСУ, которых на самом деле нет, идут России «на руку».

Ранее Президент РФ поблагодарил личный состав ВС РФ за мужество и героизм. По его словам, военнослужащие армии России проявляют данные качества ежедневно.