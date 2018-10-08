Рев танков, бронетранспортеров и БМП: зрелищные кадры маневров гвардейцев ЗВО

На полигоне Мулино Нижегородской области состоялись маневры танковой армии ЗВО, где военнослужащие объединения в течение недели отрабатывали действия в обороне и наступлении. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения выполнили совместные боевые стрельбы в дневное и ночное время суток из вооружения танков Т-80, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров, артиллерийских установок 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня РСЗО «Град», «Ураган», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Кроме того, экипажи ракетных комплексов «Искандер-М» отработали перевод комплексов из походного положения в боевое, перегрузку учебной ракеты на пусковую установку, а также выполнили условные стрельбы.

Также, пара истребитель-бомбардировщиков Су-34, пара многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации ЗВО уничтожили подвижные цели, имитирующие мобильную группу условного противника.

На учение были привлечены командиры соединений и воинских частей, где им было показали ведение боевых действий с учетом боевого опыта на основе опыта, полученного в Сирии.

Всего в маневрах было задействовано более четырех с половиной тысяч военнослужащих и свыше 800 единиц вооружения, военной и специальной техники.